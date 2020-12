AEX (nog) ongevoelig voor deflatoire krachten Japan

Stoïcijns blijft de AEX de weg omhoog bewandelen.

Veel hoop is gebaseerd op stimulerende maatregelen in de VS. Grootschalige overheidsprojecten hoeven niet te worden verwacht om de wisseling van de presidentiële macht nabij is. De Fed heeft al aangegeven geld in de economie te blijven pompen.

De Amerikaanse futures staan vanmorgen onder lichte druk. Azië is wat lager. Nikkei, Kospi en Shanghai -0,2%. In Japan daalde de CPI in november met 0,9% tegen -0,4%. Er is duidelijk sprake van deflatoire krachten. De centrale bank heeft aangegeven de rente rond de nul procent te willen houden.

Euro/dollar -0,1% op 1,2253. Pond/dollar -0,2% op 1.3544. Euro/yuan +0,1% op 7,9973. Goud -0,3% op 1.881,01. Brent -0,4% op 51,32. Bonds -0,01 op respectievelijk min 0,58% voor Duitse Bunds en 0,92% voor US Bonds.

Gisteren steeg de AEX met 0,5% tot 625.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

