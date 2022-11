AEX noteert boven bovengrens, is reden om op te passen

De AEX is vandaag onveranderd. De raket die op Polen is afgevuurd heeft geen kraters achtergelaten op de beurs. Het is onduidelijk via de raket heeft gelanceerd: Rusland of Oekraïne.

De 5 belangrijkste dalers zijn vanmorgen: Phillips -2,4%, AkzoNobel -1,9%, Signify -1,8%, ArcelorMittal -1,3% en Randstad -1,1%. Shell en Prosus zijn de enige twee aandelen in de AEX met een winst van iets meer dan 1%.

In China is de prijs van nieuwbouwwoningen in oktober met 1,6% gedaald na een daling van 1,5% een maand eerder. Wellicht komt een einde aan de dalende trend, omdat de overheid steunmaatregelen heeft afgekondigd voor de vastgoedmarkt.

Amerikaanse futures staan circa 0,2% in de plus. Nikkei +0,2%, Shanghai -0,5% en Hong Kong -0,3%. Euro/dollar +0,5% op 1,0408. Duitse Bunds +0,01 op 2,1160%. US Bonds +0,01 op 3,8105%. Brent +0,23% op 94,01 dollar.

