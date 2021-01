AEX omhoog + 5 ETF’s met extra potentie

Aandelenmarkten zullen vandaag verder oplopen. Wat moet men anders?

De AEX is nog maar 50 punten verwijderd van de oude top en magische grens van 700. Een aanval zal er vrijwel zeker komen. Alle beleggersogen zijn daarop gericht, bezonnen of onbezonnen.

Beleggers zullen maar wat graag de winst van dit jaar vertalen in verdere koersstijgingen in de loop van het jaar, omdat een winst in januari veelal gelijk staat met een winstgevend jaareinde.

De Amerikaanse markten staan in de premarket op een plus oplopend tot 1% voor de Nasdaq. De AEX zal volgen. Ook Azië ligt er overwegend goed bij. Alleen Shanghai is lager met een winst van 0,9%. Nikkei +1,3% op 28.620. Dat is ongeveer 10.000 punten beneden de high uit 1989. Sensex +1,5% en Hang Seng +2,5%. Australië +1,2%.

Euro/dollar 1,2110. Euro/yuan 7,8622. Goud +0,2% op 1.840,59. Brent +1,0% op 55,32 dollar. Duitse Bunds +0,04 op min 0,52%. US Bonds +0,02 op 1,11%. Nederlandse obligaties +0,07 op min 0,45%.

5 ETF’s die extra potentie bieden: VanEck Low Carbon, VanEck Steel, Brent, iShares Spain en iShares Italy.

