AEX omhoog bij een oplopend risico

De Europese aandelenmarkten blijven de weg omhoog opzoeken. Ze putten hoop uit de ontwikkeling van de coronacrisis, maar de risico’s zijn groter dan de potentie.

Diverse economische indicatoren laten een lichte verbetering zien. In zowel Duitsland als Zuid-Korea is het vertrouwen toegenomen. In Zuid-Korea steeg het consumentenvertrouwen naar 77,6 in mei van 70,8 in april. Het Frans-Duitse voorstel voor een Europees herstelfonds van 500 miljard euro is een lichtpunt in de verder sombere outlook voor de wereldeconomie, stelt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group.

In Europa staan de indices een half procent in de plus. De Dow Jones staat in de premarket +0,6%. Dat is sterker dan voor de S&P en Nasdaq. Ook hogere koersen in Azië. Nikkei +2,0%, Australië +1,9%, Hong Kong +1,6%, Zuid-Korea +1,6% en Shanghai +0,6%. De valutamarkten hebben meer oog voor de naderende escalatie van de handelsoorlog dan de aandelenmarkten. Euro/dollar 1,0909. Euro/yuan 7,7935. Goud +0,4% op 1.732,40. Brent +0,8% op 35,81 dollar.

