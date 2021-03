AEX omhoog, bijna oversold

De Europese aandelenmarkten kunnen vandaag volop profiteren door de daling van de rente.

Duitse Bunds staan vanmorgen -0,04 op min 0,30%. US Bonds staan -0,05 op 1,41%. De druk op de rente kan toenemen als de inflatievrees afneemt.

De Euro Stoxx 50 staat in de premarket 1% in de plus. Dat is mager vergelen met de winsten voor de Amerikaanse futures met winsten oplopend tot 1,6%. Azië flink hoger. Nikkei +2,5%. China +1,2%, China CSI 300 +1,5%, Sensex +1,1%., Hang Seng +1,3% en Australië +1,7%. De AEX staat op 651,26 dichter bij de ondergrens van de bandbreedte dan bij de bovengrens. Het is een kwestie van tijd dat de AEX oversold is op basis van de RSI.

Economie

In Turkije is het BNP het afgelopen jaar met 5,9% gegroeid, iets minder dan de eerdere raming van 6,3%. De PMI-industrie is gedaald naar 51,7 in februari van 54,4 in januari. In Rusland is de PMI-industrie gestegen naar 51,5 in februari va 50,9 een maand eerder. In Japan hetzelfde beeld: 51,4 in februari tegen 49,8 een maand eerder. Licht teleurstellende is de ontwikkeling van de PMI-industrie in China. Deze kwam uit op 50,9 in februari tegen 51,5 in januari. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat de opleving van de economie tijdelijk en kwetsbaar is.

Euro/dollar 1,2087. Euro/yuan 7,8159. Bitcoin onveranderd 46.099, goud +1,4% op 1.757 en Brent +1,9% op 65,61 dollar. Algemeen wordt aangenomen dat de OPEC + Rusland de olieproductie zullen verhogen.

Top-5

Top-5 AEX-aandelen met meeste potentie op weekbasis: Galapagos, Just Eat Takeaway, Unibail Rodamco, Unilever en Heineken.

