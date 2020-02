AEX omhoog en Brent blijft knallen (wat een potentie)

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag verder omhoog gaan. De bovengrens voor de AEX blijft hangen op 621, is bijna 8 punten boven huidige niveau.

In de premarket lopen de winsten op tot 0,5%. De opgaande beweging wordt gevoed door de technische positie en de hoop dat een medicijn is gevonden tet bestrijding van het coronavirus.

Azië is net als de VS flink hoger. Nikkei plust zelfs 2,2%. Hong Kong en Kospi zijn 1,9% hoger. Shanghai en Australië staan 0,9% in de plus. Euro/dollar 1,0998. Euro/yuan is ook lager op 7,6619. Goud -0,31% op 1.557,90. Brent weet de opmars niet te stoppen met een winst van 1,63% op 56,16 dollar. Duitse Bunds +0,014 op min 0,356%. US Bonds eveneens +0,014 op 1,663%. De vlucht in veilige havens lijkt te zijn gestagneerd.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers.

