AEX omhoog en Shanghai loopt achter

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag duidelijk hoger openen. In de premarket lopen de winsten op tot bijna 0,5% voor de DAX. De AEX (612,06) laat nog steeds een versmalling van de bandbreedte zien. In het verleden was dat regelmatig een voorbode van stijgende koersen.

Beleggers blijven spijkers op laag water zoeken als het gaat om de groei van de Chinese economie. In Q4 en Q3 was deze 6%, het laagste niveau – maar waar hebben we het over – in de afgelopen 29 jaar. Het bnp per hoofd van de bevolking op basis van koopkrachtpartiteit is in de afgelopen 25 jaar verviervoudigd in China tegen een stijging van nog geen 35% in Europa. Uit de grafiek kan worden afgeleid dat Shanghai toe is aan een inhaalslag. Vandaag was daar nog geen sprake van met een daling van 0,12%. Nikkei +0,41%, Australië +0,32% en Kospi +0,02%.

Euro/dollar 1,1137. Euro/yuan 7,6516. Goud +0,38% op 1.556,40. Brent -0,003% op 64,60 dollar. Duitse Bunds -0,007 op min 0,20%. US Bonds +0,018 op 1,827%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14419 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht