AEX omhoog. Let op euro/dollar

Wereldwijd blijven aandelenmarkten jagen op nieuwe records. Markten worden gedreven door de hoop op voldoende coronavaccins en een herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Veel economisch nieuws, maar niets dat een grote invloed zal hebben op het Nederlandse beurssentiment. India laat de rente ongewijzigd. In Indonesië is de economie in 2020 met 2,19% gekrompen, in Australië daalde de retailsales in december met 4,1%, In Japan daalde de som van de leading indicators en in Singapore kromp de economie vorig jaar met 3,6%.

Europa en Amerika staan in de premarket rond de 0,4% in de plus. Nikkei +1,9%, Shanghai +0,2%, Shanghai 50 + 1,1%, Sensex +0,3%, Hang Seng +0,5% en Australië +1,1%. Financials en health doen het redelijk goed.

Lage RSI (minder dan 52) voor een selectie van aandelen en ETF’s van Finance en Health: Pharming, Axa, UnitedHelath Group, Barclays, Sanofi, ING en iShares Stoxx Europe 600 Insurance.

Euro/dollar

Euro/dollar duikt beneden de 1,20 op 1,1960. Euro/yuan gaat mee omlaag naar 7,7516. Duitse Bunds +0,01 op min 0,49%. US Bonds onveranderd 1,14%

Voor de euro/dollar ligt een eerst steun op 1,19. Een belangrijke steunzone is 1,16-1,18, omdat in dit gebied keerpunten liggen voor zowel de korte als de lange termijn. Op basis van de RSI (redelijk oversold) lijkt een negatieve doorbraak niet erg waarschijnlijk.

