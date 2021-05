AEX omlaag. Inflatievrees verslaat sterke winstgroei

Aandelenkoersen zullen vandaag onder druk blijven staan. De angst voor de inflatie weegt zwaarder dan de bedrijfswinsten.

In de premarket wordt nog flink aan de boom geschud, maar het is vooral wachten op een uitverkoopgolf in de vorm van een sterke stijging van het volumw. Daar is nog geen sprake van. Fundamenteel lijkt dat moeilijk te rechtvaardigen. De groei van het bedrijfsleven zal versneld toenemen, zo blijkt uit dat van Refinitiv. Na een omzetgroei van 2,9% van de Stoxx 600-bedrijven zal deze in Q2 toenemen naar +18,5%. De winstgroei blijft extreem hoog.

Chart

Charttechnisch kan echter nog van alles gebeuren. De Nasdaq staat een fractie boven de steun van 13.200. De AEX staat op dagbasis minder dan een mespuntje beneden de ondergrens van de bandbreedte. Op weekbasis ligt die ondergrens op 620. Op weekbasis is de markt duidelijk overbought terwijl die op dagbasis in een kansrijk gebied komt. De kans op een correctie op de daling is daardoor groot en aannemelijk, maar het is nog niet het einde van de neerwaartse druk op het sentiment.

In de premarket staan de Euro Stoxx 50 en Amerikaanse indices rond 0,4% in de min met een negatieve uitschieter van -0,6% voor de Nasdaq. Azië is lager. Nikkei -1,5%. Shanghai en CSI 300 weten de verliezen te beperken nadat de centrale bank heeft gezegd een ondersteunend monetair beleid te voeren. Sensex -0,8% en Australië -0,9%.

Inflatievrees

Euro/dollar 1,2125. Euro/yuan 7,8064. Bitcoin +1,0% op 57,324, goud -0,4% op 1.828 en Brent onveranderd 68,56 dollar. Duitse Bunds schiet omhoog met 0,05 naar min 0,16%. US Bonds onveranderd 1,6236. Rentes worden aangejaagd door de vrees voor een stijging van de inflatie. In Europa is deze 1,6%. Topvorming doet zich veelal voor tussen de 2,2% en 3,0%. In de VS is de inflatie 2,6% met topvorming vanaf iets beneden de 4%. In de VS is dus meer ruimte voor een stijging van de inflatie naar de ondergrens van de topvorming dan in Europa.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

