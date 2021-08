AEX ongevoelig voor Fed

Fed, je kunt ons niets maken. Dat is het signaal dat de markten lijken af te geven.

Later deze week zal de Fed mogelijk meer duidelijkheid geven over het toekomstige monetaire beleid. S&P en Nasdaq verzamelden gisteren krachten om een nieuw record neer te zetten. Dat is een duidelijk signaal. Beleggers zijn niet bang voor tapering. Het is alsof de markten nu bepalen wat de Fed moet gaan doen. Als je geen angst toont, heeft het nemen van monetaire maatregelen geen zin.

Azië is vandaag hoger. Australië is +0,3% vanwege hogere prijzen voor grondstoffen. IJzererts steeg bovengemiddeld met een winst van 5,0%. Van een brede opgaande beweging is geen sprake. Japan +0,3%. Shanghai en CSI 300 vrijwel onveranderd. De Chinese overheid heeft duidelijkheid geschapen voor Chinese bedrijven die een beursnotering in het buitenland willen hebben: onderwerping aan Chinese wetgeving en cyberveiligheid. Sensex +0,7%.

Euro/dollar 1,1735. Euro/yuan 7,5990. Bitcoin +1,1% 48.250, goud -0,5% op 1.794 en Brent -0,6% op 70,66 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,47%. US Bonds onveranderd op 1.2986%.

De AEX (783,15) staat weer dicht bij de bovengrens van de bandbreedte.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16426 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht