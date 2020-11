AEX ongevoelig voor hoge indicatoren

Alle indicatoren voor de AEX staan hoog. Het is nog maar de vraag of de beleggers zich daar iets van zullen aantrekken.

De ECB en Fed hebben de afgelopen week aangegeven dat ze klaar blijven staan om monetair te blijven verruimen. De noodzaak wordt minder groot als de economie zich gunstig blijft ontwikkelen. In Japan is de industriële productie in september met 3,9% gestegen na +1,0% een maand eerder. In China steeg de industriële productie in dezelfde periode met 6,9%, even hoog als een maand eerder. VS-president Trump heeft aangegeven dat hij de verkiezingen heeft verloren.

De Amerikaanse indices staan in de premarket weer flink in de plus met een winst van rond de 1%. Ook Azië is flink hoger. Nikkei +2,0%, Shanghai +0,8%, Kospi +1,9% en Australië +1,2%. Euro/dollar 1,1848. Euro/yuan 7,7880. Goud +0,2% op 1.891,65. Brent +1,2% op 43,30 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,55%. US Bonds onveranderd op 0,89%.

AEX lijkt ongevoelig voor hoge indicatoren.

