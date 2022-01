AEX ongevoelig voor lagere rente China

De Europese aandelenmarkten reageren ongevoelig op het Chinese rentebesluit. Amerikaanse markten zijn vandaag dicht.

De centrale bank van China heeft de rent voor leningen met een middellange looptijd met 10 basispunten verlaagd naar 2,85%. Het moet worden gezien als een signaal dat de overheid er van alles aan zal doen om de groei een impuls te geven. In Q4 was de groei 4,0% tegen +4,9% in Q3 en een raming van 3,6%. Pijnpunt is de afname van de stijging van de retailsales naar 1,7% in december van +3,9% in november. De werkloosheid nam iets toe naar 5,1% van 5,0% een maand eerder.

Japan +0,7%, Shanghai +0,6%, CSI 300 +0,9%, Hong Kong -0,7% en Australië +0,2%. Euro/dollar 1,1425. Bitcoin +0,5% op 42.886. Brent +0,6% op 86,58 dollar en goud +0,2% op 1.822. Duitse Bunds +0,02oo op min 0,0280%. US Bonds +0,09 op 1,7930%.

Positieve uitkomst AEX

