AEX ongevoelig voor sterkste stijging inflatie in 30 jaar

Europese beleggers lijken zich niet druk te maken om de ontwikkeling van de Amerikaanse inflatie.

In de VS is de inflatie opgelopen tot 6,2% in oktober, het hoogste niveau in de afgelopen 30 jaar. Verontrustend? Niet als naar de Baltic Dry Index wordt gekeken, menen analisten. Deze is in korte tijd gedaald van 5.200 naar 2.861. De daling kan ook als een uitvloeisel worden gezien van de opstapelend containers in de havens. Ook in Japan is een sterke stijging van de inflatie. In september was het +8,0 tegen +6,4% een maand eerder en een raming van 7,0%. Het was de sterkste stijging sinds begin 1981.

Rentemarkten reageren redelijk gevoelig op de ontwikkeling van de inflatie. US Bonds +0,13 op 1,5699%, Japan +0,01 op 0,7% en Duitse Bunds +0,05 op min 0,2480%. Euro/dollar 1,1478. Euro/dollar en Euro/yuan zijn doorgeschoten en beneden de ondergrens van de bandbreedte gekomen.

