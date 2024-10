AEX ontwikkelt zich moeizaam

De verhoogde volatiliteit op de financiële markten houdt aan. Dat kan ook niet anders met de verwachting van een dalende rente in combinatie met een afbrokkelende economie. “Er zijn existentiële problemen in Duitsland”, kopt Han de Jong in zijn vandaag verschenen column op Crystal Clear Economics.

“Maar een zachte landing van de economie blijft het basisscenario”, meent Henk-Jan Rikkerink, Global Head of Solutions & Multi Asset bij Fidelity International, vooruit op het laatste kwartaal van 2024. Mocht de economie struikelen, dan gaat de vermogensbeheerder ervan uit dat er verdere monetaire- en overheidssteun zal zijn om de economie te ondersteunen. Amerikaanse midcaps en staatsobligaties van opkomende markten zouden in het huidige klimaat goed kunnen presteren.

Amerikaanse futures staan iets lager: Fed-voorzitter Powell heeft aangegeven dat de recente buitensporige verlaging niet mag worden geïnterpreteerd als een teken dat toekomstige stappen net zo agressief zullen zijn.

Azië: De markten in Zuid-Korea, Hong Kong en het vasteland van China zijn dinsdag gesloten vanwege een feestdag. Het ondernemersoptimisme onder de grote Japanse fabrikanten bleef onveranderd, terwijl het sentiment onder de grote niet-fabrikanten in Japan verbeterde, van +33 in het derde kwartaal naar +34. Beleggers zullen daar niet warm van worden. Nikkei is 2,1% in herstel.

Europa iets hoger en euro/dollar 1,1194: De inflatie in Duitsland daalde in september meer dan verwacht tot 1,8%, het laagste niveau sinds februari 2021, terwijl deze in Italië daalde tot 0,8%. Vorige week daalde de inflatie in Frankrijk en Spanje ook meer dan verwacht, waarbij de markten nu verwachten dat de inflatie in de eurozone, die deze week zal plaatsvinden, zal dalen tot de doelstelling van 2% van de ECB. ECB-president Lagarde zei wetgevers in het Europees Parlement dat de centrale bank er steeds meer vertrouwen in heeft dat de inflatie zal terugvallen tot 2% en dat dit tot uiting moet komen in de beleidsbeslissing van oktober. Handelaren verwachten dat de centrale bank haar versoepelingscampagne zal voortzetten, waarbij de kans op een nieuwe renteverlaging in oktober zal oplopen tot ongeveer 75%.

AEX ontwikkelt zich moeizaam

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20242 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht