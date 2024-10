AEX op 916 dicht bij bovengrens van 922

Beleggers verwachten hopen op meevallende Amerikaanse inflatiecijfers om in te kunnen spelen op een aanhoudende druk op de rente.

Luca Pesarini, Chief Investment Officer & Portfolio Manager bij Ethenea: “We verwachten nog steeds een wereldwijde groei van ongeveer 3%. De vrees voor een recessie lijkt ons voorbarig. Het lijkt erop dat de inflatie onder controle blijft, wat de centrale banken de nodige ruimte geeft om door te gaan met de monetaire versoepeling. Beter dan verwachte groeicijfers en hernieuwde prijsdruk kunnen betekenen dat de versoepelingsfase korter duurt dan nu is ingeprijsd.”

Amerika nagenoeg onveranderd: Fed-functionarissen waren verdeeld over een renteverlaging van 50 basispunten in september. Functionarissen van de Federal Reserve waren tijdens hun vergadering in september onzeker over de omvang van de renteverlagingen, maar kozen voor een verlaging met een half punt om het inflatievertrouwen in evenwicht te brengen met de zorgen over de arbeidsmarkt, aldus de notulen. Uiteindelijk verzette alleen gouverneur Bowman zich tegen de verlaging met 50 basispunten en was hij in plaats daarvan voorstander van een verlaging met 25 basispunten – de eerste dissidentie van de Fed-gouverneur over de rente sinds 2005.

Europa iets lager: De beleggers zijn voorzichtig in afwachting van een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer dat van invloed zou kunnen zijn op het volgende rentebesluit van de Federal Reserve. De detailhandelsverkopen in Duitsland stegen in augustus 2024 met 1,6% maand-op-maand, na een stijging van 1,5% in juli. De omzet steeg in zowel de categorieën food (1,9%) als non-food (1,1%) en de omzet in e-commerce en postorder steeg met 8,9%. Het federale bureau voor de statistiek hervatte de rapportage van detailhandelsverkopen nadat het deze in juni had opgeschort vanwege IT-problemen tijdens een conversieproces om te voldoen aan nieuwe EU-gegevensvereisten. Zowel in juni (-1,1%) als in mei (-1,4%) daalden de detailhandelsverkopen. Op jaarbasis stegen de detailhandelsverkopen in Duitsland in augustus met 2,1%.

Azië kan evenmin overtuigen. De euro/dollar is 1,0941. Brent +0,3% op 76,80 dollar.

