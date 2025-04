AEX op dagbasis heeft een groot gat te dichten (960) bij meevallende berichten

De Europese aandelenmarkten waren maandag klaar voor een sterke start nadat de Amerikaanse president Donald Trump vrijstellingen aankondigde voor belangrijke technologieproducten van nieuw opgelegde “wederkerige” tarieven, wat het wereldwijde beleggerssentiment stimuleerde. Aldus TradingEconomics.

Ondanks de opluchting verduidelijkte Trump dat de vrijgestelde producten, waaronder smartphones, computers en halfgeleiders, onderworpen blijven aan de bestaande 20% Fentanyl-tarieven. Ondertussen merkte de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick op dat deze invoer in de komende twee maanden te maken zou kunnen krijgen met afzonderlijke nieuwe heffingen, waardoor de handelsonzekerheid in het oog blijft. In Europa wachten beleggers op omzetgegevens over het eerste kwartaal van het Franse luxeconglomeraat LVMH, die inzicht kunnen bieden in consumententrends en veerkracht van de vraag. Er zijn vandaag geen grote economische gegevens gepland voor de regio. In de premarket-handel stegen de futures voor de Euro Stoxx 50 en Stoxx 600 beide met meer dan 2%, wat wijst op een brede rally bij de opening.

AEX op dagbasis heeft een groot gat te dichten (960) bij meevallende berichten, maar het geeft ook aan dat de volatiliteit hoog zal blijven

De Chinese export groeide in maart 2025 met 12,4% j-o-j, waarmee de consensus van 4,4% ruimschoots werd overtroffen en de stijging van 2,3% in januari-februari werd aangetrokken. Het was de sterkste groei van de zendingen sinds november vorig jaar, vóór de enorme tariefverhogingen die werden opgelegd door de Amerikaanse president Trump. De invoer kromp echter met 4,3%, wat minder presteerde dan de verwachte daling van 2,0%, hoewel het verbeterde ten opzichte van een daling van 8,4% in de eerste twee maanden van het jaar.

Export China kan leiden tot nieuwe spannende decreten van Trump / Export naar VS +4,5%

