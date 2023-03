AEX op punt van knappen + schandaalgrafiek Credit Suisse

De weekgrafiek van de AEX wekt de indruk dat er niets bijzonders aan de hand is met een stijgend trend. Het tegendeel is natuurlijk waar.

De spanning op de aandelenmarkten komt dan ook beter tot uitdrukking in de daggrafiek van de AEX. De index is weer beneden de ondergrens van de bandbreedte gedoken. Dat zal dienen te worden gecorrigeerd middels een stijging. Dat is echter geen wijziging van de trend. Zowel op dag- als weekbasis staan sommige trends nog duidelijk onder druk of staan op het punt om te slaan in een daling.

Hecht daarom niet te veel waarde aan de wat hogere noteringen voor de Amerikaanse indices in de premarket. AzIë staat gewoon lager: Nikkei -1,1%, China -0,3% en Hong Kong -1,4%. Kennelijk is men zich daar bewuster van de problemen van de bankencrisis in het Westen. Credit Suisse die eerder deze week nog riep geen geld nodig te hebben, heeft toch maar 50 miljard Zwitserse frank geleend van de centrale bank. De Saudi National Bank kon niet bijspringen, omdat zij al een belang heeft van 10%. Meer mag niet.

De schandaalgrafiek van Credit Suisse

Verder is het wachten op het besluit van de Fed. Euro/dollar vliegt alle kanten op. Vanmorgen 1,0591, alsof men een milde toon verwacht van de ECB. Duitse Bunds +0,12 op 2,2380%. US Bonds onveranderd op 3,4922%.

De week- en daggrafiek van de AEX laten zien dat de index de steun van 715/716 test. Na doorbraak kan de index dalen naar 670-690.

