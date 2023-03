AEX op weg naar de bovengrens

De aandelenmarkten lijken tot bezinning te komen na de overdreven negatieve reactie op de monetaire stappen van de Fed.

De Amerikaanse markten sloten flink lager. Alle drie de indices met een verlies van 1,6%. De Fed heeft als verwacht de rente met een kwartje verhoogd. Dat is overeenkomstig de verwachtingen. Wellicht schokken de markten even van de uitspraak van Fed-president Powell dat de rente dit jaar niet zal worden verlaagd. Dat is zo logisch als wat bij de huidige inflatie van 6%. Dat obligatiebeleggers daarvoor soms hun ogen sluiten heeft te waarschijnlijk te maken met scheve posities.

Inmiddels staat de Amerikaanse futures weer hoger met een winst van 1% voor de Nasdaq. Nikkei is onveranderd. Shanghai +0,6%, CSI 300 +0,9% en Hong Kong +2,0%. Het waren vandaag de industriële bedrijven, techsector en energiesector die zorgden voor hogere koersen in Hong Kong. Van een breed gedragen opgaande beweging is geen sprake. Euro/dollar 1,0919. Brent -0,5% op 76,29 dollar.

AEX lijkt op weg naar de bovengrens van de bandbreedte.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18329 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht