AEX op weg naar de feestdagen

De aandelenmarkten gaan zich voorbereiden op de feestdagen, maar de ontwikkeling van het coronavirus kan een negatieve impact hebben.

I n de loop van de week worden nog wel enkele belangrijke cijfers gepubliceerd over met name de ontwikkeling van het BNP in de VS en Nederland. De meeste beleggers nemen die gegevens veelal vlak voor de feestdagen voor kennisgeving aan. Centrale banken hebben in de afgelopen weken al aangegeven dat men de economie zal blijven steun.

De ontwikkeling van het coronavirus kunnen na het ontdekken van een gemuteerde vorm voor onrust zorgen. Sneller dan enkele maanden geleden lijken mensen de gevangenschap van een lockdown te willen voorkomen door zo snel mogelijk naar huis te gaan.

In de VS is na langdurige onderhandelen een overeenkomst gesloten om de economie een impuls te geven van 900 miljard dollar om de economische schade van het coronavirus te beperken. Europa en het VK hebben geen Brexit-deal weten te sluiten.

In de sterke daling van de olieprijs komt de groeiende angst voor de nieuwe prikkers voor de coronacrisis tot uitdrukking. Brent staat vanmorgen 2,7% lager op 50,83 dollar. Onrust voedde eveneens de goudprijs met een stijging van 1,2% op 1.902,81. Bitcoin laat het afweten met een stijging van 0,4 op 23.942 dollar. Euro/dollar -0,6% op 1.2186. Pond/dollar -1,3% op 1,3358. Euro/yuan -0,2% op 7,9667.

De hogere futures voor de Amerikaanse indices komen gestut over. Kennelijk willen sommige partijen geen grote bewegingen meer bij het afsluiten van de boeken. Nikkei -0,2%, Shanghai +0,6% doordat de centrale bank de rente ongewijzigd heeft gelaten, Kospi +0,2% en Australië onveranderd. Duitse Bunds +0,01 op min 0,57%. US Bonds -0,02 op 0,93%.

De charttechnische indicatoren voor de AEX laten een lichte verslechtering zien.

Geschreven door: Eddy Schekman



