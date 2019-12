AEX op weg naar de feestdagen

De aandelenmarkten beginnen zich op te maken voor de feestdagen. In de aanloop openen de Europese markten iets lager, iets meer dan 0,1%.

De aandelenmarkten in Azië weten te blijven profiteren van de handelsdeal China/VS. Wellicht heeft dat te maken met de geaardheid, omdat Aziaten zaken veelal van de positieve kant bekijken. Hong Kong, Shanghai en Kospi ruim 1,1% in de plus. Australië vrijwel onveranderd. De centrale bank heeft de rente ongewijzigd gelaten. Euro/dollar 1,1148. Euro/yuan 7,7981. Goud is +0,08% op 1.481,70. Brent eveneens +0,08% op 65,37 dollar. Duitse Bunds onveranderd op min 0,273%. US Bonds -0,026% op 1,863%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14326 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht