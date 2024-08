AEX op weg naar doorbraak van trendlijn

De aandelenmarkten blijven in de ban van de ontwikkeling van de inflatie.

In de VS hebben de groothandelsprijzen zich met een stijging van 0,1% meevallend ontwikkeld. In de VS is het wachten op de CPI-cijfers. Op maandbasis zal de core-inflatie volgens de raming dalen naar 0,1%. Op jaarbasis zal de CPI 3,3% blijven. Deze cijfers zal de Fed een zetje in de rug geven om de rente te verlagen. Kijken hoe stevig de Fed de hakken in het zand heeft gezet.

Europa begint duidelijk positiever aan de beursdag dan de VS. Stoxx 50 +0,5%. Nikkei +0,4%, Shanghai en Hong Kong -0,5%. Euro/dollar 1,0998. Brent +0,5% op 81,07 dollar. Trading Economics: “Brent ruwe olie futures stegen woensdag tot ongeveer $ 81,2 per vat, waarmee de verliezen van de vorige sessie werden goedgemaakt, gedreven door een scherpe daling van de Amerikaanse voorraden ruwe olie. API-gegevens toonden een daling van 5,205 miljoen vaten voor de week die eindigde op 13 augustus, waarmee ze de marktprognoses van een daling van 2,0 miljoen vaten overtroffen en de grootste daling markeerden sinds de week die eindigde op 28 juni. Potentiële risico’s voor de olievoorziening in het Midden-Oosten bleven ook de prijzen ondersteunen, aangezien de markten anticipeerden op een op handen zijnde reactie van Iran tegen Israël, na berichten dat Iran de westerse oproepen om af te zien van vergelding had afgewezen. Ondertussen handhaafde het IEA zijn prognose voor een groei van de vraag naar olie van minder dan 1 miljoen vaten per dag voor zowel 2024 als 2025, waarbij het zwakke Chinese verbruik als factor noemde.”

AEX op weg naar een doorbraak van de trendlijn

