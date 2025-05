AEX op weg naar sterke wisselvalige zomer?

De Amerikaanse futures staan vanmorgen dusdanig hoger dat daarmee de verliezen van vrijdag zijn weggewerkt. Voor de Europese markten moet de inspiratie worden gezocht bij het verloop van de handelsoorlog.

VS-president Trump heeft Europa 50 dagen extra de tijd gegeven om een handelsakkoord af te sluiten. Het is een terugkerende tactiek van Trump: eest extreem hoge invoerrechten opleggen om deze later tijdelijk te verlagen. De markt is blij met deze worst met een kiezelsteen.

Amerikaanse aandelenfutures stegen maandag nadat president Trump zondag een uitstel aankondigde bij het opleggen van een tarief van 50% aan de EU, waardoor de deadline werd verlengd tot 9 juli. De stap komt na een turbulente week voor de markten, met toenemende bezorgdheid over de fiscale vooruitzichten in de VS en handelsspanningen die zwaar wegen op het beleggerssentiment. In Azië stegen de aandelen in Japan en Zuid-Korea, maar daalden ze in Hongkong en China.

Bovengrens Bollinger Band AEX ligt op 951

AEX op weg naar sterke wisselvalige zomer?

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

