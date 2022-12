AEX op weg naar turbulent beleggingsklimaat

Het gaat niet van harte dat de AEX 0,2% hoger staat op 719,46. Het is wachten op de Amerikaanse inflatiecijfers vanmiddag.

T. Rowe Price: “Bereid je voor op turbulent beleggingsklimaat in 2023. 2022 was een teleurstellend jaar voor beleggers, waarin aandelen en obligaties gelijktijdig daalden. Vooruitkijkend kan dit tot een heroverweging leiden van wat diversificatie en risicobeheer werkelijk betekenen in een onzekere omgeving. Een zogeheten evenwichtige portefeuille van 50% wereldwijde aandelen en 50% wereldwijde obligaties bleek niet bestand tegen de omstandigheden in 2022. Het verlies op deze gespreide portefeuille gaat dit jaar richting de aderlating in 2008, tijdens het dieptepunt van de wereldwijde financiële crisis. Nu de marktvolatiliteit waarschijnlijk zal toenemen, moeten beleggers voorbereiden op nog meer turbulentie in 2023.”

De afzwakkende bovengrens van de bandbreedte kan worden gevolgd door een verslechtering van de trend, waarbij de korte beneden de lange trend duikt. Voorzichtigheid is geboden.

