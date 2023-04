AEX op weg naar vrije dagen

Beleggers maken zich langzamerhand op voor een lang vrij beursweekeinde. Vrijdag en maandag zijn de markten gesloten.

Amerikaanse en Europese futures staan vrijwel onveranderd. De Chinese markten waren vandaag gesloten vanwege de nationale herdenking van de overleden dierbaren.

Positieve economische berichten. In Duitsland steeg de orderontvangst met 4,8% in februari tegen +0,5% in januari en een verwachting van +0,3%. PMI-dienstverlening India 57,8 in maart tegen 59,4 in februari en een verwachting van 58,3.

De iShares India ETF noteert in Duitsland 6,77 euro. De trendlijnen wijzen op een naderende doorbraak naar boven. Weerstanden liggen op 6,90 en 7,25 euro. In Azië India naast China een van de belangrijke markten. In beide landen gezamenlijk woont meer dan een derde van de wereldbevolking en zijn qua economie sterk in ontwikkeling.

Korte trend AEX is uitgebroken. Is positieve voor de kracht van de opwaartse beweging.

