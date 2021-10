AEX: OPEC wil stabiele prijs bij hogere productie

Aandelenmarkten blijven volatiel. De neerwaartse kracht neemt toe.

Voor de korte termijn is het charttechnisch niet gunstig dat de AEX een omslag van de trend laat zien. Als het tegenzit zal pas sprake zijn van een kentering tegen het einde van oktober. De Top-5 aandelen binnen de AEX met een hoger RSI zijn RD Shell, ING, Aegon, NN en Relx.

In de premarket staan de indices voor de Europese markten meer dan 0,5% in de min. Dat is meer dan voor de Amerikaanse indices. Er zal daarom niet veel nodig zijn voor een herstel in de loop van de dag. Markten zullen deze week in het teken staan van de Amerikaanse arbeidsmarkt, diverse PMI-cijfers en de OPEC. De olieproducenten lijken zich te richten op een hogere productie bij een stabiele prijs. Brent staat vanmorgen 0,4% lager op 78,97 dollar.

In Azië is Shanghai nog dicht. Japan is -1,0%, Hong Kong -2,5% en Australië +0,9%. Euro/dollar 1,1591. Euro/yuan 7,4765. Duitse Bunds min 0,2190%. US Bonds 1,4737%. In Hong Kong mocht niet in de aandelen van Evergrande worden gehandeld vanwege een te publiceren bericht. Ook mocht niet in de vastgoedontwikkelaar Hopson worden gehandeld vanwege de aankondiging van een belangrijke transsactie.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16560 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht