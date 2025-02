AEX opent cijferregenweek hoger

De AEX is maandagochtend hoger van start gegaan, ondanks lagere koersen op Wall Street. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,4% hoger op punten 927,74. Nieuws over nieuwe Amerikaanse importheffingen lijkt beleggers steeds minder te deren.

De Amerikaanse president Donald Trump komt naar eigen zeggen vandaag met importheffingen op staal en aluminium. Zondag zei Trump dat hij heffingen van 25 procent wil zetten op de invoer van staal en aluminium. De heffingen zouden gelden voor de invoer uit elk land, dus niet gericht zijn op een specifieke regio. In reactie verloor ArcelorMittal 1,9% en in de Midkap Aperam eveneens 1,9%. Prosus, UMG en de chipaandelen.gingen in de AEX aan kop.

Deze week publiceren heel veel bedrijven hun cijfers over het laatste kwartaal. In Nederland zijn dat:onder meer Adyen, ABN Amro, Unilever, Ahold Delhaize, Randstad, Heineken, Flow Traders, BAM en Arcadis In het buitenland zijn dat onder meer Coca-Cola, Cisco, BP, Siemens en Nestlé.

De AEX verloor vrijdag 0,1%.en noteerde 924,1 punten. Er werd een weekwinst van 0,2% behaald. IMCD was vrijdag de grootste daler, gevolgd door Besi. UMG en Prosus waren de grootste winnaars met plussen tot 2,3%.

De S&P 500 verloor vrijdag 1%. De Dow Jones moest 1% prijsgeven en de techindex Nasdaq leverde 1,4% in. Beleggers maken zich zorgen over mogelijke nieuwe Amerikaanse invoerheffingen. Trump kondigde vrijdag aan daar volgende week mee te komen. Daar kwamen tegenvallende cijfers over de banengroei en het consumentenvertrouwen bovenop. Het consumentenvertrouwen zakte onverwacht naar het laagste punt in zeven maanden.

“De S&P 500-index sloot vrijdag 1% lager en alle sectoren eindigden in het rood. Het is de tweede week op rij dat de belangrijkste aandelenbeurs lager is gesloten. Angst voor een handelsoorlog, hogere rentes en niet goed ontvangen kwartaalcijfers van onder andere Amazon (-4%) drukten vrijdag de stemming op Wall Street. De Nasdaq sloot 1,4% lager, de Magnificent 7-index verloor 2%. Naast Amazon sloten ook Alphabet (-3,3%) en Tesla (-3,4%) met behoorlijke verliezen. Nvidia steeg nog wel 0,9%”, zegt Simon Wiersma van ING.

De Aziatische beurzen stonden hoger. De Hang Seng index in Hongkong koerste maandagochtend ruim anderhalf procent hoger, terwijl de Shanghai Composite een half procent won. De Japanse Nikkei noteerde daarentegen vlak.

