AEX opent hoger

De Amsterdamse beurs is vandaag hoger begonnen met een stijging van de AEX met 0,6% tot 771,47.

ABN Amro staat 3,3% lager nadat meevallende kwartaalcijfers zijn gepubliceerd. Het geeft aan dat het momenteel vooral een tradersmarkt. Indicatoren waren vooruitlopend op de publicatie van de cijfers flink opgelopen. Dan zijn winstnemingen genoeg voor een koersdaling.

In China is duidelijk sprake van een deflatoire tendens gezien de daling van de consumentenprijzen in juli met 0,3% na de ongewijzigde prijzen in juni. Om alleen dit cijfer hoeven beleggers zich niet druk te maken. Zorgelijker is dat het kan leiden tot een lichte vorm van kopersstaking met alle gevolgen van die voor de ontwikkeling van de economie. Op een neerwaartse spiraal van de Chinese economie zit niemand te wachten.

Amerikaanse futures staan hoger. Nikkei -0,5%, Shanghai -0,6% en Sensex –0,4%. Dat negatieve sentiment staat in schril contrast met de hogere koersen in Europa: FTSE100 +0,6% en DAX +0,8%. Euro/dollar 1,0974. Brent +0,3% op 86,43 dollar en – let op, dit is nog maar het begin – TTF Gas +2,4% op 31,80 euro.

Eddy Schekman

