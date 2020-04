AEX opent hoger

De AEX is vandaag hoger geopend met een winst van 0,5% op 508,50.

Aandelen die meer dan 1% in de plus staan: Adyen, Galapagos, IMCD, Philips en ASMI. Charttechnisch heeft de AEX nog steeds ruimte voor een stijging naar de 550. De markt is nog niet overbought. De bovengrens van de bandbreedte ligt op 570.

In Azië staan de koersen onder druk. Nikkei -1,2%, Kospi -0,8% en Australië -2,1%. Shanghai profiteert met een winst van 0,4% op de renteverlaging.

De Duitse Bunds (+0,01 op min 0,47%) hebben niet sterk gereageerd op de daling van de productenprijzen. De PPI daalde met 0,8% in maart na een daling van 0,1% in februari. De US Bonds -0,03 op 0,63%. Euro/dollar is 1,0855. Euro/yuan is 7,6934.

De reactie van de oliemarkt op een uitspraak van een olieanalist op CNBC heeft voor een sterke prijsdaling gezorgd. Hij zei – vrij vertaald – dat de markt is opgedroogd. De spotpijs van WTI daalde daardoor met 19,3% naar 14,75 dollar. De verliezen waren minder voor contracten met een minder korte looptijd. Brent was min 2,5% op 27,40 dollar.

