AEX: opgaand patroon Elliott Wave nog niet uitgeteld

Markten willen ons laten geloven dat het de goede kant op gaat, maar de economische cijfers zijn minder juichend.

Goldman Sachs verwacht een nieuwe investeringsgolf, wat als aanjager van de economie en aandelenkoersen kan worden gezien. Economische cijfers van China, de op een na grootste economie van de wereld, laten wat anders zien. De industriële productie daalde in april voor het eerst in 22 maanden met 2,9%. De winkelverkopen daalden in april met 11,1% tegen een raming van -6,1% en -3,5% een maand eerder. De investeringen in vaste activa stegen in de periode januari-mei met 6,8% tegen een raming van +7,0% en +9,3% over de eerste 3 maanden. De verslechtering wordt gezien als een gevolg van de lockdowns door de coronacrisis.

Amerikaanse markten zijn na de mooie winsten van vrijdag gevoelig voor winstnemingen. Europa zal gedwee volgen. Nikkei +0,4%, Shanghai -0,5%, Hong Kong -0,6% en Australië +0,2%. Rentes zijn verdeeld. Duitse Bunds +0,08 op 0,9470% en US Bonds -0,03 op 2,8949%. Euro/dollar 1,0392. Brent -1,6% op 109,75 dollar. Bitcoin/dollar +1,6% op 30.233.

Geschreven door: Eddy Schekman

