AEX: optimistisch bij magere winsten

Het optimisme op de aandelenmarkten lijkt terug te keren. Extreme winsten zijn evenwel niet weggelegd.

Amerikaanse futures staan vrijwel onveranderd. Japan 0,5% in de plus. Europa minder dan 0,2% hoger. Euro/dollar is 1,1164.

De winsten van de Chinese industriële bedrijven stegen in de eerste zeven maanden van 2024 met 3,6% j-o-j, na een stijging van 3,5% in de voorgaande periode. De laatste cijfers kwamen op het moment dat Peking zich bleef inspannen om een fragiel economisch herstel te bevorderen. Maandelijks stegen de industriële winsten met 4,1%, sneller dan een stijging van 3,6% in juni.

De beurs van Shanghai staat al geruime tijd onder druk met een dalende trend. Beleggers zijn bevreesd voor de ontwikkeling van de ontwikkeling van de economie. De ontwikkeling van de winsten indiceert dat nog geen sprake is van een omslag. Voor de potentie is het verontrustend dat grote bedrijven niet langer afhankelijk willen zijn van China en dat zij een deel van hun productie elders onderbrengen. Charttechnisch kan evenwel een ETF voor de lange termijn worden gekocht waarbij kan worden gedacht aan de iShares MSCI China ETF op 4,60 euro. De opwaartse potentie zal worden afgeroomd door valutaverliezen.

