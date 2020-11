AEX pakt opgaande lijn op, maar pas op

Europese aandelenmarkten kunnen aan het begin van de week de opgaande lijn weer oppakken.

De Amerikaanse futures staan in de plus, een belangrijke indicator voor het sentiment in Europa. Dat wordt ondersteun door de ontwikkelingen in Azië. De opgaande kracht wordt gevoed door de ontwikkeling van het coronavaccin. Het zijn typische tradersmarkten.

Nikkei -0,4%, Shanghai +0,9%, Kospi +1,8%, Hong Kong onveranderd en Australië +0,5%. Euro/dollar 1,1873. Euro/yuan 7,7828. Goud +0,2% op 1.873,24. Brent +0,5% op 45,17 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,58%. US Bonds onveranderd 0,82%.

De bandbreedte voor de AEX is 520-630. Het verschil tussen de boven- en ondergrens is betrekkelijk groot. In het verleden hebben we zoiets vooral gezien vooruitlopend op een correctie.

