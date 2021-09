AEX pakt opgaande lijn weer op

De optimisten op de beursvloer weten de koersen vandaag een flinke impuls te geven.

Algemeen wordt aangenomen dat een eventueel van Evergrande geen grote invloed zal hebben op de wereldeconomie. Volgens hoogleraar Li Daokui aan de Tsinghua University’s School of Economics and Management komt dat doordat er geen derivaten in het spel zijn. Het negatieve effect op de economische groei is volgens Li moeilijk in te schatten. Er moet volgens Li rekening mee worden gehouden dan Evergrande zal worden opgesplitst en dat deze delen zullen worden verkocht. Evergrande is vandaag 0,4% lager op 2,27 HK dollar, omdat een overeenkomst is gesloten met schuldeisers over een deel van de schuld.

De Chinese aandelenmarkten begonnen de beursdag met verlies. Vanwege feestdagen konden zij eerder niet reageren. Shanghai 50 -1,4%, CSI 300 -0,8% en Hong Kong +0,5%. Nikkei -0,5%.

Euro/dollar staat op 1,1726 vooral in het teken van de monetaire plannen van de Fed; wanner wordt tapering ingezet. Bitcoin +3,9% op 42,181, goud +0,2% op 1.777 en Brent +1,5% op 75,50 dollar. Duitse Bunds +0,02 op min 0,3060. US Bonds +,01 op 1,3345.

De AEX (786,31) is gedaald tot de ondergrens van de bandbreedte.

