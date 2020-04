AEX: Paniek in april

De AEX is vandaag begonnen met een mooie winst van 0,7%. De ondertoon is vriendelijk en hoopgevend.

In de grafiek voor de AEX (471,30) staat deze keer ook de Parabolic SAR. De indicator maakt enigszins inzichtelijk wat de trend voor het aandeel of een index is. Een notering boven de indicator wijst op een stijgende koers en omgekeerd. SAR staat voor support and reversal, dus steun en weerstand, maar dan gebundeld in een waarde. De SAR voor de AEX staat op 425,14 duidelijk boven de slotstand van gisteren van 471,30. Het verschil is betrekkelijk groot, maar dat is niet onlogisch in deze hectische periode. Blijf echter voorzichtig. De trend staat nog onder druk en vele waarschuwen voor nieuwe koersdalingen. Bond king Jeffrey Gundlach verwacht nieuwe paniek in april.

Lagarde mist creativiteit

Fundamenteel zullen de markten in het teken staan van corona, het monetaire beleid en de bestedingsruimte die overheden creëren. Het is menselijk positief dat de Nederlandse regering heeft besloten om toch geld vrij te maken voor de verzwakte eurolanden. De hele discussie over coronabonds (een geweldig idee) blijft me bevreemden, omdat de uitgifte daarvan niet de taak zou moeten zijn van de nationale lidstaten maar van de ECB, omdat coronabonds een vorm van monetaire verruiming zijn. Op dat punt mist Lagarde monetaire creativiteit. Hoe sympathiek ze ook is, maar ik vraag me af of ze op dit moment wel de juiste persoon is om de Europese economie om de klippen van een crisis te leiden.

De ECB heeft nu ook een oproep gedaan dat banken geen bonussen meer uitkeren. Bedrijven zou hetzelfde moeten doen. Wellicht moeten overheden alleen steun geven aan bedrijven die geen dividend betalen, geen bonussen uitkeren en geen mensen ontslaan vanwege de coronacrisis.

Azië

De meeste markten in Azië zijn afwachtend. De Nikkei staat duidelijk onder druk met een verlies van 1,3%. Ook Australië heeft het zwaar met een verlies van 2,0%, wat wordt toegeschreven aan winstnemingen. Shanghai is +0,3% en Kospi +0,8%.

Euro/dollar 1,0945. Euro/yuan 7,7927. Goud -0,5% op 1.587,05. Brent +3,6% op 26,53 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,47%. US Bonds -0,06 op 0,58%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14729 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht