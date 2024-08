AEX: Paniek is overbodig, zegt ex-baas ECB Trichet

De aandelenmarkten doen een poging om een herstelbeweging te forceren.

Een combinatie van het Japanse havikachtig geworden monetaire beleid, geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en teleurstellende banencijfers in de VS , hebben rammelende markten veroorzaakt over de hele wereld, vertelde Jean-Claude Trichet aan CNBC’s Squawk Box Europe. “De drie hebben naar mijn mening hun rol gespeeld bij het op gang brengen van deze correctie. Iedereen wist dat de yen zich niet in een geschikte positie bevond, en de carry trade was, zou ik zeggen, zeer actief geweest gedurende een lange periode.”

Het is nu vooral wachten op de monetaire zet van de Fed. Een verlaging van de rente kan leiden tot een nieuwe verkoopgolf door het krimpende renteverschil tussen dollar en yen.

Amerikaanse futures staan 0,5% in de plus. Nikkei wint 1,1%. Europa staat in de premarket +0,5%. In Duitsland was de industriële productie +1,4% in juni tegen een raming van 1,0%. Shanghai is onveranderd. De export uit China groeide in juli 2024 met 7,0% op jaarbasis tegen een raming van +9.7%.

Euro/dollar 1,0911. Brent onveranderd 76,43 dollar.

AEX heeft nog geen koopsignaal gegeven

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20060 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht