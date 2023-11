AEX: piekrente?

Beleggers hoeven voor de rest van de week niet veel te verwachten: Wall Street is morgen dicht en vrijdag slechts enkele uren geopend. Het wordt dus een kwestie van de kat uit de boom kijken.

De wereld heeft mogelijk de ‘piekrente’ bereikt, wat een unieke kans biedt om long te gaan op obligaties, stelt chief investment officer bij Saxo Steen Jakobsen. “We gaan ofwel vier decennia de rentetarieven vastleggen op het hoogste punt van de cyclus, of we staan op een kantelpunt waar we een volledige paradigmaverschuiving hebben naar een Schumpeter-moment van creatieve destructie in het economische beleid. In een economische omgeving waar de reële rente te positief is, gaan sectoren en consumenten met financieringsbehoeften daar last van hebben. Dit zal met name invloed hebben op groene transformatiebedrijven zoals ontwikkelaars van offshore windenergie, aangezien de economische waarde van hun projecten diep in het rood gaat bij de huidige rentetarieven.”

AI blijft het netvlies van de beleggers prikkelen. Nvidia heeft een kwartaalomzet behaald van 18,1 miljard dollar tegen 5,9 miljard vorig jaar. Dat is iets lager dan verwacht. Het aandeel sloot gisteren 0,9% lager op 499,44 dollar bij een k/w van 122. Sam Altman gaat toch weer de kar trekken van OpenAI, dus geen overstap naar Microsoft waarvan de koers 1,2% lager sloot op 373,07 dollar.

Amerikaanse futures zijn vrijwel onveranderd. Europa plust tegen de 0,3%, maar de AEX moet met iets minder genoegen nemen (+0,2%). Azië brokkelt iets af. Shanghai -0,8%, Sensex -0,2% en Hong Kong -0,1%. Nikkei +0,4%.

Euro/dollar 1,0915. Rentes stabiel ondanks de waarschuwende woorden van centrale banken voor de inflatie. Brent -0,1% op 82,39 dollar.

Trends AEX oplopend

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

