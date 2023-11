AEX positief, maar inflatie VS is verraderlijk

Wat kan nog fout gaan met de AEX? Op TradingView geven de technische indicatoren aan dat de markt omhoog zal gaan op zowel dag- als weekbasis.

Richtingbepalend zal volgens velen het inflatiecijfer zijn dat later deze week in de VS bekend wordt gemaakt. Het cijfer over oktober zal volgens analisten uitkomen op 3,3% tegen 3,7% in de twee voorafgaande maanden. Charttechnisch zou je kunnen zeggen dat de daling eerder dit jaar naar 3% volgens het plaatje is. Als we die lijn doortrekken liggen weerstanden voor de Amerikaanse inflatie op 5,0% en 7,0%.

Amerikaanse futures staan tot 0,2% hoger voor de Nasdaq. Europese indices bewegen rond het slot van vrijdag. Azië kan evenmin overtuigen. Nikkei +0,4%, Shanghai +0,3% en Hong Kong -0,2%. Euro/dollar wiebelt boven de 1,07. Brent fractioneel lager op 82,49 dollar.

