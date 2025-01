AEX positief richting weekend

De AEX is vrijdag licht hoger van start gegaan. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,5% hoger op 923,31 punten. Dat was met name te danken aan de techfondsen en Shell.

ASML, ASMI en Besi stegen anderhalf tot één procent. Intel en Apple presenteerden gisteravond goede kwartaalcijfers. Ook zwaargewicht Shell zat op het Damrak in de lift.

De AEX sloot gisteren 1,6% hoger op 919 punten. Adyen, Shell en ASML leidden de dans omhoog. ASML kreeg een reeks koopadviezen en daardoor steeg het met 3,5%. De kwartaalcijfers van Shell vielen wat tegen, maar analisten spraken desondanks toch van ‘solide cijfers’. Het aandeel won 2,9%. KPN en AkzoNobel zetten een rem op de graadmeter. Het Damrak liep deze keer voorop bij de Europese beurzen.

De Stoxx Europe 600 eindigde gisteren 0,6% hoger op 538,84 punten, opnieuw een recordstand. De index bevat de 600 grootste ondernemingen in Europa. “De Stoxx Europe 600-index sloot opnieuw op een ‘all-time high’ en is op weg naar een uitstekende eerste maand van 2025. Lage waarderingen en redelijke groeivooruitzichten met kans op meevallers, zijn voor ons reden om Europese aandelen niet langer te onderwegen. Sinds vorige week hanteren we een neutrale weging, net als voor Amerikaanse aandelen waarvan we voor het eerst sinds juni 2022 de weging hebben verlaagd. Alle Europese aandelensectoren eindigden gisteren in de plus, met beursgenoteerde vastgoedaandelen (+1,8%) aan kop. Vastgoedaandelen profiteren van een redelijk draaiende economie en lage(re) rentes en zijn vooralsnog overwogen in onze beleggingsstrategieën”, zegt Simon Wiersma van ING.

De Europese Centrale Bank verlaagde gisteren de rente met nog eens 25 basispunten tot 2,75%. De ECB maakt zich zorgen over de zwakke economie in de eurozone. Met de renteverlaging wil de ECB de consumptie en de investeringen een impuls geven, en voorkomen dat de inflatie onverhoopt te ver onder het streefniveau zakt. Een dag eerder had de Federal Reserve de Amerikaanse rente ongewijzigd gelaten,

De S&P 500 index steeg gisteren 0,5%, de Dow Jones index won 0,4 % en de Nasdaq sloot 0,3% hoger. Donderdagavond opende Apple de boeken over het afgelopen kwartaal. Apple heeft het afgelopen kwartaal een hoger dan verwachte winst geboekt, terwijl de omzet uit de verkoop van iPhones teleurstelde.Nabeurs ging het aandeel 3% omhoog. Chipbedrijf Intel rapporteerde gisteren nabeurs een winst en omzet die de verwachtingen overtroffen. De kwartaalprognose was wel wat lager dan voorzien.

De Japanse beurs won vrijdag 0,1%. De beurzen in Shanghai en in Hongkong bleven ook vandaag gesloten vanwege het Chinese nieuwjaar,

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht