AEX: positieve trend, maar wel calls gaan schrijven

De aandelenmarkten staan in het teken van het monetair beleid. Wat zegt echter de euro/dollar?

De euro/dollar staat bovenin de bandbreedte van 1,06-1,11. De RSI staat hoog. Dat wijst op een toenemende druk op de koers. De Price ROC heeft maar een klein zetje nodig voor een versnelling va de daling. De chart is wellicht een aanwijzing dat de Fed de rente voorzichtig zal verlagen met een kwartje. Het is in ieder geval een signaal dat men niet overoptimistisch moet zijn.

De bedrijfsagenda is vrijwel leeg. In de VS slechts enkele bedrijven die voor een kentering van het sentiment kunnen zorgen.

De Amerikaanse futures staan wat lager. Nikkei onveranderd. China staat 1% lager. De Caixin China General Manufacturing PMI steeg van 49,8 in juli naar 50,4 in augustus 2024, boven de marktprognoses van 50,0. Europa wat hoger, een gevolg van de hogere koersen vrijdag in de VS. De trend voor de AEX is positief, maar andere indicatoren staan onderdruk. Het kan geen kwaad om voorzichtig om gedekte calls te schrijven.

Geschreven door: Eddy Schekman

