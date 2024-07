AEX: Powell-hoop en ASML-vrees

Fed-president Powell heeft de aandelenmarkten hoop gegeven met de uitspraak dat de inflatie niet hoeft te zijn gedaald om de rente te verlagen. En wat gaat ASML doen.

ASML publiceert morgen de kwartaalcijfers. De consensus ligt op 3,72 euro tegen 4,93 euro eerder. Maar wat zal de onderneming met het dividend gaat doen. Verhogen? Het aandeel noteert 989,20 maar kan makkelijk dalen tot tussen de 940-975 als het tegenvalt. Een beetje voorzichtigheid kan geen kwaad, zo suggereert de grafiek.

Markten

Amerikaanse futures staan tot 0,2% hoger. Oppassen, want de small- en midcaps doen het relatief goed. Vaak is dat een teken van een naderende omslag, Dow gisten +0,5% en Russ 2K +1,8%. Europa brokkelt af. Azië blijft dicht bij huis. Alleen Hong Kong staat duidelijk lager.

De aandelen van Hongkong daalden dinsdagochtend met 227 punten of 1,3% tot 17.789, daalden voor de tweede dag en liepen verder weg van hun hoogste niveau in 3 weken te midden van terugtrekkingen uit alle sectoren. Teleurstellende Chinese bbp-cijfers in het tweede kwartaal bleven het sentiment onder druk zetten. Ondertussen verlaagde Goldman Sachs zijn prognose voor het Chinese bbp in 2024 van 5% naar 4,9% en verlaagde JPMorgan zijn cijfers van 5,2% naar 4,7%. Nerveuze handelaren keken intens naar het Derde Plenum, maar hadden weinig tot geen hoop op massale stimulansen van het evenement. In de VS is de kans dat Donald Trump een tweede termijn wint gestegen na de schietpartij van zaterdag. Voor veel opkomende markten, waaronder Azië, kan dit leiden tot meer tariefdreigementen.

Euro/dollar 1,0884. Brent -0,6% op 84,30. Bitcoin -1,3% 63.882 dollar. In de afgelopen 12 maanden is de prijs met 113%. “Vooruitkijkend voorspellen we dat Bitcoin US Dollar tegen het einde van dit kwartaal zal worden geprijsd op 58987 en op 48727 in één jaar”, volgens de prognoses van wereldwijde macromodellen van Trading Economics en de verwachtingen van analisten.

AEX

