AEX profiteert van hoop op vaccin

Hoop op een vaccin tegen corona zal leiden tot een verdere stijging van de aandelenkoersen.

De AEX (519,89) kan op korte termijn een aanval gaan inzetten op de recente top van 526. Daarna kan worden gedacht aan stijging naar de weerstandzones van 540/550 en 610/620. In de premarket staat de AEX 0,5% hoger.

Corona vs ECB

Tegenover de positieve ontwikkeling van het coronavirus staat de groeiende twijfel dat de ECB in de loop van de zomer haar ‘budget’ heeft verbruikt voor het opkopen van obligaties. Hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group. “Al tijdens de ECB-vergadering in juni kan over verhoging gesproken worden. Dit zou een nieuwe confrontatie met de Duitse rechters betekenen, aangezien vergroten van het opkoopprogramma in strijd zou zijn met de limieten, zoals de maximum allocatie naar individuele landen en obligaties.” Dit is een gevaar voor de rente. Duitse Bunds vandaag +0,05 op -0,48%. US Bonds -0,04 op 0,70%.

In Azië flink hogere koersen. Kospi en Australië +2,2%. Nikkei en Hong Kong +1,8%. Shanghai +0,5%. Euro/dollar 1,0910. Euro/yuan 7,7693. Goud +0,2% op 1.736,55. Brent +0,7% op 35,04 dollar.

