AEX profiteert van internationale stijging

De rente blijft laag, de economische vooruitzichten zijn hoopgevend en aandelenkoersen stijgen.

De Fed heeft gisteren gezegd dat men de economie zal blijven steunen. Dat is verre van een verrassing, maar het neemt tegelijkertijd de vrees voor een renteomslag weg. Het opkoopprogramma blijft zoals het is totdat het gewenste niveau van maximale werkloosheid en een inflatie van 2% is bereikt.

In Australië is de verkoop van nieuwe huizen in november met 15,2% gestegen op maandbasis. De Nederlandse werkloosheid is gedaald naar 4,0% in november van 4,3% in oktober. In Europa is de registratie van nieuwe auto’s in november met 12% gedaald na -7,8% een maand eerder. De Europese automarkt is dit jaar met 25,5% gekrompen.

De futures op de Amerikaanse indices staan 0,5% in de plus. Nikkei +0,2%. Shanghai +1,2%, Sensex +0,4%, Kospi -0,1%, Hong Kong +0,7% en Australië +1,2%.

Euro/dollar +0,4% op 1,2236. Pond/dollar +0,6% op 1,3576. Euro/yuan 7,9670. Goud +0,5% op 1.873,79. Brent +1,4% op 51,77 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,56%. US Bonds +0,01 op 0,93%.

