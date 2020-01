AEX profiteert van ondertekening deelakkoord op 15/1

De Europese aandelenmarkten zullen het nieuwe beursjaar goed beginnen met winsten oplopend tot 0,5% in de premarket. De AEX (604,58) biedt ruimte voor een stijging tot 620 op basis van de bovengrens.

Niet alle indicatoren staan er even goed bij: RSI en prijsmomentum staan onder druk. Het is positief dat VS-president Trump in een tweet heeft aangegeven dat het deelakkoord met China op 15 januari zal worden ondertekend.

We zien wel vaker aan het begin van het jaar dat beleggers vol optimisme de toekomst tegemoet gaan om vervolgens te worden geconfronteerd met een correctie in de aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers. Overdreven hoog zijn de verwachtingen niet. De helft van de beleggers verwacht dat de AEX in maart op vrijwel hetzelfde niveau als nu zal staan, zo blijkt uit de ING BeleggersBarometer.

De aandelenmarkten in Azië worden gevoed door de tweet van Trump en de ontwikkeling van de inkoopmanagersindex van de industrie van middelgrote bedrijven in Azië. Deze kwam uit op 51,5 in december tegen 51,8 in november. Shanghai is +1,17% en Hong Kong +1,19%. De Nikkei is vandaag dicht. Euro/dollar 1,1205. Euro/yuan 7,7975. Goud onveranderd op 1.523,00. Brent +0,29% op 66,19. Duitse Bunds -0,006 op min 0,187%. US Bonds +0,011 op 1,921%.

