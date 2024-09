AEX profiteert van ontwikkeling rente

De Europese aandelenmarkten zullen de nieuwe handelsweek sterk beginnen, omdat de jumbo renteverlaging van de Amerikaanse Federal Reserve vorige week het marktsentiment blijft stimuleren.

In Azië verraste de Chinese centrale bank de markten door maandag haar 14-daagse reporente met 10 basispunten te verlagen, nadat ze vorige week de langetermijnrente stabiel had gehouden. Beleggers kijken nu vooruit naar voorlopige PMI-rapporten voor de verwerkende industrie en de dienstensector in heel Europa om de economische gezondheid van de regio te peilen. Euro Stoxx en Stoxx 600 futures stegen ongeveer 0,4% in de premarket-handel.

Shanghai is +0,4%. De op een na grootste economie ter wereld staat nog steeds onder druk door een inzinking van de vastgoedsector en een lauw consumentenvertrouwen. “Wij zijn van mening dat het risico toeneemt dat China de doelstelling van ‘ongeveer 5%’ voor de bbp-groei voor het hele jaar niet zal halen, en dus neemt ook de urgentie van meer versoepelingsmaatregelen aan de vraagzijde toe”, aldus analisten van Goldman Sachs in een rapport. “Het huidige beleid om de vastgoedmarkt te stabiliseren is duidelijk niet genoeg”, zegt Xu Gao, hoofdeconoom in Peking bij Bank of China International. Japan is vandaag dicht. Euro/dollar is 1,1161. Brent +0,7% op 74,95 dollar door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten.

Bandbreedte AEX 876-925, vanmorgen 898

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20216 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht