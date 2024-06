AEX profiteert van rente + groot vertrouwen in ASML

De Fed heeft de aandelenmarkten vleugels gegeven met haar uitspraak over de rente. De Fed gaat uit van 1 verlaging, maar sommigen mikken op 2 verlagingen. In beide gevallen is het vooruitzicht een lagere rente.

Het vertrouwen van beleggers is in juni toegenomen. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling Saxo Market Sentiment. Deze indicator steeg in juni naar 3,6 van 3,0 in mei. Het sentiment rond de AEX is daarentegen ongewijzigd gebleven. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,1% in de komende maand. Dat was de voorgaande maand ook 1,1%. De vooruitzichten voor de S&P 500 laten een negatiever beeld zien: van 1,6% groeiverwachting in mei naar 1,1% voor juni.

Groot vertrouwen in ASML

Bij de populairste Nederlandse hoofdfondsen verstevigde ASML zijn eerste positie. Het ging omhoog van 19,4% naar liefst 32,8%. Shell (9,8%) volgt op ruime afstand. Besi (7,4%) staat nu op de derde plek. De voorkeur voor aandelen is vrijwel ongewijzigd (van 86,6% naar 87,6%). Op de tweede plaats staan ETF’s (30,7%), gevolgd door opties (21,6%), beleggingsfondsen (17,6%), en turbo’s (8,5%). Obligaties werden een stuk minder populair (van 13,4% naar 7,8%). De voorkeur voor Informatietechnologie nam weer wat toe (van 52,2% naar 54,5%). De sector werd gevolgd door de energiesector (29,4%).

Markten

Futures houden de opmars vast: Nasdaq +0,7%. Europa kan niet achterblijven. Wel staat Azië wat lager. Nikkei -0,2%, Shanghai -0,3%, Sensex +0,3%, Taiwan +1,2% en Hong Kong +0,5%. Euro/dollar weer boven de 1,08. Brent -0,2% op 82,24 dollar.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

