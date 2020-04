AEX profiteert volop van vondst corona-medicijn

Het tij voor de aandelenmarkten begint gunstiger te worden.

De AEX zal op de laatste beursdag van de week weer boven de 500 komen. In de premarket staat de futures op een winst van 2,8%. Gilead heeft weten aan te tonen dat Remdesivir een probaat middel kan zijn om mensen te genezen die besmet zijn door het coronavirus. Gilead steeg gisteren in de nabeurs met 16,4%.

Azië

In Azië flink hogere koersen, omdat de genezingskracht van Remdesivir een sterke indicatie is dat het economisch herstel V-vormig kan uitpakken. Nikkei +2,4%, Shanghai +2,0, Hong Kong +2,1%, India +1,9% en Australië +1,9%.

De economische cijfers die zijn gepubliceerd wegen nauwelijks. In China is het bnp het eerste kwartaal met 6,8% gedaald, de detailhandelsverkoop daalde met 15,2% in maart na -20,5% in februari, de industriële productie daalde met 1,1% na een daling van 13,5% een maand eerder en de investeringen in vaste activa daalden met 16,1% over de eerste 3 maanden na een daling van 24,5% over de eerste 2 maanden.

Euro/dollar is 1,0855. Euro/yuan is 7,6910. Goud -1,4% op 1.689,55. Brent +2,7% op 28,57 dollar.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

