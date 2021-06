AEX: Prosus, Aegon en Philips minst riskant

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag hoger openen. Net als de Amerikaanse staan ze 0,2% in de plus.

Het terugkerende optimisme heeft te maken met de uitspraken die Fed-president Powell gisteren heeft gedaan tijdens een bijeenkomst van een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Volgens Powell moet de sterke stijging van de inflatie worden toegeschreven aan de heropening van de economie. Het zou volgens hem tijdelijk zijn. Positief is in ieder geval de afname van de delta. In maart steeg de inflatie met 0,9%-punt op maandbasis, in april was dat +1,6%-punt en in mei was de delta afgenomen naar +0,8%-punt. Wellicht hebben de markten te veel beren op de beursvloer gezien. Duitse Bunds +0,01 op min 0,1630%. US Bonds onveranderd op 1,4632%.

De euro/dollar houdt zich goed op 1,1923. Euro/yuan iets beteer op 7,7333. Bitcoin is in gevecht met de grens van 30.000 dollar. Een aanval is afgeslagen. De RSI staat laag, maar de zoektocht naar de bodem is nog niet voorbij. Goud +0,2% op 1,782 en Brent +0,6% op 752,38 dollar.

Azië is overwegend hoger. Shanghai +0,4%, CSI 300 +0,8%, Sensex +0,1%, Taiwan +1,0%, Hong Kong +1,4% en Australië -0,4%. Nikkei is vrijwel onveranderd.

Top-5 AEX aandelen met minste neerwaartse risico: Prosus, Aegon, Philips, NN en ASR.

De bandbreedte voor de AEX (728,59) ligt op 706-736.

Geschreven door: Eddy Schekman

