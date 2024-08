AEX: Puntje van zorg

De Europese aandelenmarkten zullen omhoog worden gestuwd door de afkoeling van de inflatie in de VS en ontwikkelingen elders in de wereld.

Beurzen staan hoger zonder uitbundig te stijgen op het economische nieuws. Geen grote beweging Amerikaanse futures. Nikkei +0,5%, Shanghai +0,7 maar Hong Kong -0,3%. Euro/dollar 1,1012. Een uitloop is mogelijk naar 1,12.

De Britse economie groeide in de drie maanden tot juni 2024 met 0,6% op kwartaalbasis, na een stijging van 0,7% in de eerste drie maanden van het jaar, en in lijn met de marktprognoses, zo bleek uit voorlopige schattingen.

De detailhandelsverkopen in China stegen in juli 2024 met 2,7% j-o-j, vergeleken met marktprognoses van 2,6% en versnelden ten opzichte van het laagste punt in 17 maanden in juni van een stijging van 2,0%.

Het bbp van Japan groeide in het tweede kwartaal van 2024 met 0,8% k-o-k, boven de marktprognoses van 0,5% en een omkering van een daling van 0,6% in het eerste kwartaal. Het was de sterkste kwartaalgroei sinds het eerste kwartaal van 2023, waarbij de particuliere consumptie, die goed is voor meer dan de helft van de economie, voor het eerst in vijf kwartalen steeg.

AEX: Puntje van zorg is de trend op weekbasis. Deze lijkt om te slaan.

