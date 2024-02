AEX + Randstad, ABN Amro en Ahold

De AEX staat vandaag onder lichte druk met een verlies van 0,8% op 847,98. Het zijn vooral de ICT-fondsen Besi, ASML en ASMI die de opgaande beweging afbreken.

Daarnaast kunnen cijfers opspelen, hoewel de reactie van Randstad op de kwartaalcijfers meevalt. Randstad is 0,3% lager op 53,12 euro. In Europa daalde de vraag naar uitzendkrachten met 40% en in Noord-Amerika met 30%. In Q4 daalde daardoor de omzet met 8,6% naar 6,2 miljard euro. Het bedrijfsresultaat daalde met 27%.

Ahold publiceert morgen de kwartaalcijfers. De koers is vrijwel onveranderd op 26,33 euro. De trend staat nog onder druk. De koers staat vrij hoog in de bandbreedte. RSI laat een twijfelachtige uitkomst zien. ABN Amro staat 0,2% in de plus op 13,50 euro. Het charttechnische beeld wijkt niet veel af van Ahold. ABN Amro publiceert veelal meevallende cijfers. Ahold ligt meestal in lijn met de verwachtingen.

Markten

Amerikaanse futures staan tot 0,25% lager. In Europa gaan verliezen richting de 0,8%. Chinese markten nog gesloten. Nikkei +3,3%, waarmee het een aanval heeft ingezet op de grens van 38.000 in 1990.

