AEX reageert positief op test van Dow Jones

Hoop op de Europese aandelenmarkten neemt toe.

De kracht van de herstelbeweging vandaag zal worden gevoed door de chart voor de Dow Jones. Gezien de ontwikkeling in de premarket lijkt de Dow niet beneden de steun van 21.000 te willen komen. In de premarket staat de Dow 4% in de plus, wat een keurige correctie is na de daling gisteren van 12,9%. De Europese aandelenmarkten putten daar hoop uit. In de premarket staan de indices 2% in de plus.

De AEX (416,77) kan in een herstelbeweging – als die doorzet – met 20% stijgen naar in eerste instantie 500 en daarna naar 560, maar overtuigend komt die analyse niet over. Alles wordt nog steeds bepaald door het coronavirus. Het blijft overheersen. De economische stillegging heeft in China ertoe geleid dat in de afgelopen 2 maanden 5 miljoen mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Dat komt neer op nog geen 1% van het werkende deel van de bevolking. Het percentage zal ongetwijfeld toenemen bij een aanhoudend gebrek aan inkomsten.

In Azië staan de indices nog iets in het rood. Nikkei, Shanghai en Hong Kong staan rond de 1% in de min. Kospi -2,4%. Indonesië -4,2%. Goud is -0,7% op 1.497,30. Brent schiet omhoog met 3,8% op 30,65 dollar.

Duitse Bunds +0,13 op min 0,46% tegen min 0,84% een week geleden. US Bonds +0,03 op 0,77%. Euro/dollar 1,1180. Euro/yuan7,8286.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

