AEX, Rente en Angst

De keerzijde van de coronacrisis is dat de rente nog heel lang heel laag blijft.

De aanhoudend lage rente zal de komende jaren een belangrijke aanjager zijn voor de aandelenmarkten. Hoe meer miljarden centrale banken en overheden in de economie pompen, hoe langer het proces van aflossing en normalisatie duur. Niemand hoeft te denken dat in die periode rente echt zullen gaan stijgen. Ook niet als om een nog onduidelijke reden de inflatie boven de 2% komt. Die beweging zal dan worden veroorzaakt door voedselprijzen en energiekosten, waarop de centrale bank snel zal zeggen dat die prijzen buiten de beoordeling vallen. De markt zullen onder leiding van de monetaire instanties nog wel een bandbreedte voor de rente samenstellen.

Geen omgekeerde rentestructuur

Het is opvallend dat de sombere berichten over de economie en de dreigende recessie niet hebben geleid tot een omgekeerde rentestructuur. Voor de belangrijke landen geldt dat de 10-jaars rente boven de 1-jaars rente staat, zelfs voor Italië. Voor de Duitse rentemarkt is wel sprake van een omgekeerde rentestructuur (10Y min 0,4%, 1Y min 0,5%), wat een aanwijzing is dat beleggers nog naarstig op zoek zijn naar een veilige haven. Kennelijk heeft men niet al te veel vertrouwen in de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis.

De meeste aandelenmarkten in Azië strompelden omhoog. De Nikkei en Kospi stegen met iets meer dan 1%. Hong Kong en Shanghai zijn onveranderd. Euro/dollar 1,0815. Euro/yuan 7,6740. Goud onveranderd 1.713,05. Duitse Bunds +0,06 op min 0,42%. US Bonds -0,01 op 0,60%.

AEX

De AEX zal vandaag een bescheiden winst kunnen boeken. De chart ziet er nog positief uit voor de haussiers. De geringe interesse voor de financials en Shell dempen de opgaande beweging.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

